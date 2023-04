Nana Mirdad Dapat Sindiran Posting Ucapan Lebaran di IG, Kini Beri Balasan Menohok

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Nana Mirdad mendapatkan komentar pedas dari netizen, setelah menggungah ucapan Lebaran di Instagram-nya.

Nana mengunggah sebuah foto bersama putrinya, Sarah Deana White di Instagram pribadinya @nanamirdad_.

Nana Mirdad dan putrinya tampak serasi mengeanakan kaftan dengan warna senada.

"Twinning with my little princess today. Maaf lahir batin ya. Happy Eid Mubarak," tulis Nana Mirdad dalam keterangan unggahan tersebut.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan beragam komentar.

Nampaknya ada satu komentar dari warganet yang membuat istri dari Andrew White tersebut bereaksi.

Pasalnya warganet tersebut menyoroti sikap Andrew White dalam komentar.

Hingga warganet juga menyinggung soal ayah dan adik laki-laki Nana Mirdad yang diketahui memeluk agama Islam.

"Pak @andrew.white._ setiap ada perayaan muslim gak pernah ngucapin apa-apa. Padahal bapak mertuanya dan adik laki iparnya islam. Terlihat anti islam gitu jadinya," tulis warganet tersebut.

Sebagai tambahan informasi, Nana Mirdad dan keluarga penganut nasrani.

Pemilik nama lengkap Hanna Natasya Maria Mirdad atau yang dikenal dengan Nana Mirdad itu lantas memabalas komentar warganet tersebut.

Nana Mirdad mendapatkan komentar pedas dari netizen setelah unggah ucapan lebaran di Instagram.

Ia mengatakan tidak semua orang yang tidak mengunggah ucapan lebaran atau hari-hari besar keagamaan lainnya berarti anti terhadap hal tersebut.

"Wah, judgmentalnya tinggi sekali apalagi membawa-bawa agama. Ngga semua orang yang ngga posting ucapan natal, lebaran atau nyepi dan hari besar lainnya berarti mereka anti," tulis Nana Mirdad.

Lebih lanjut Ia memaparkan tidak memposting kebersamaan bukan berarti tidak berhubungan sama sekali.