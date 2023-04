Lirik Lagu dan Terjemahan Lego House - Ed Sheeran: My Three Words Have Two Meanings

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Lego House yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Lego House drilis pada tanggal 20 Oktober 2011 dan telah ditontobn sebanyak 313,3 juta kali di YouTube.

Lagu Lego House memiliki durasi 4 menit 06 detik.

Simak lirik lagu dan terjamahan Lego House yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran dalam artikel berikut:

I’m gonna pick up the pieces

Aku akan mengambil potongan-potongan

And build a Lego house

Dan membangun rumah Lego

If things go wrong we can knock it down

Jika ada yang salah kita bisa menjatuhkannya

My three words have two meanings

Tiga kata saya memiliki dua arti

There’s one thing on my mind

Ada satu hal dalam pikiranku

It’s all for you

Ini untukmu

And it’s dark in a cold December, but I’ve got you to keep me warm

Dan di bulan Desember yang dingin, tapi aku membuatmu membuatku hangat

If you’re broken I will mend you and I’ll keep you sheltered from the storm that’s raging on now

Jika Anda rusak saya akan memperbaiki Anda dan saya akan membuat Anda terlindung dari badai yang sedang mengamuk sekarang

I’m out of touch, I’m out of love

Aku tidak berhubungan lagi, aku kehabisan cinta

I’ll pick you up when you’re getting down

Aku akan menjemputmu saat kau turun