Penyanyi Tri Suaka dan Nabila Maharani Kabarnya Menikah Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Tri Suaka melepas masa lajang. Ia menikahi sang kekasih Nabila Maharani di Yogyakarta.

Pernikahan tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan teman dekat.

Jika tak ada halangan, Tri Suaka dan Nabila Maharani akan menikah hari ini, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: Lirik Lagu Ku Siap Hidup Denganmu - Tri Suaka feat Nabila Maharani: Kuharap Dia Kembali Padaku

Kabar pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani digelar di Yogyakarta disampaikan kuasa hukum Tri Suaka, Mario Andreas.

“Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik ya. Kita doakan semua ya teman-teman,” ujar Mario Andreas pada Rabu (26/4/2023).

Acara pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua pasangan.

“Acaranya d Jogja sih ya sampai saat ini sepengetahuan saya. Dan hanya dihadiri keluarga inti soalnya maunya sakral ya,” kata Mario Andreas.

Beberapa waktu yang lalu, Tri Suaka dan Nabila Maharani sudah membagikan foto yang akan dipajang di buku nikah.

“Bismillah till Jannah,” tulis Tri Suaka.

Dan belum lama ini, Tri Suaka dan Nabila di akun instagram masing-masing memosting foto video berisi footage prewedding mereka.

Video itu juga disertai serangkaian kalimat manis penuh makna sekaligus harapan hubungan mereka di masa depan.

"I will treat you like a princess," demikian salah satu kalimat pada video tersebut.

Sementara pada keterangan tertulis, "We will built a happy Family Aamiin.. #tilljannah."

Postingan tersebut pun langsung ramai komentar dari rekan artis dan warganet.

Tak sedikit yang kaget namun bahagia mendengar kabar baik dari kedua pasangan tersebut.

Tri Suaka dan Nabila Maharani dikenal sebagai pasangan duet dalam bernyanyi cover.

Keduanya memang kerap dipasang-pasangkan oleh warganet agar berjodoh.

