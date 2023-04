Tri Suaka Menikah, Ini Mahar yang Diberikan pada Nabila Maharani, Lambangkan Tanggal Pernikahan

TRIBUNNEWS. COM - Kebahagian tengah menyelimuti pasangan penyanyi Tri Suaka dan Nabila Maharani yang baru saja sah jadi suami istri.

Tri Suaka telah menikah dengan sang kekasih, Nabila Maharani pada hari ini, Kamis (27/4/2023).

Pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani digelar di tepi pantai, tepatnya di Queen of The South Resort, Parangtritis, Yogyakarta.

Tri Suaka menikahi Nabila Maharani dengan memberikan mahar seperangkat alat salat, uang, dan logam mulia.

Uniknya, mahar dari Tri Suaka melambangkan tanggal pernikahannya dengan Nabila Maharani, yaitu 27-04-2023.

"Mahar uang seperangkat alat salat. Sama logam mulia."

"Ada makna maharnya ada sesuai kami buat dengan tanggal pernikahan 27-04-2023 rupiah. Biar lucu aja angkanya kan sesuai sama ini," ungkap Nabila Maharani, saat jumpa pers via zoom, Kamis (27/4/2023).

Rincian mahar pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani adalah seperangkat alat salat, uang tunai Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram.

Diketahui, prosesi ijab kabul pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani pun berjalan dengan lancar.

Diakui oleh Tri Suaka, ijab kabul berhasil dilakukan dalam satu tarikan napas.

"Itu tadi pas ijab kabulnya Alhamdulillah bisa. One take one shoot," ujar Tri Suaka.

Tri Suaka menjabat tangan ayah Nabil Maharani saat proses ijab kabul. (Tangkapan layar YouTube NABILA SUAKA)

Melalui tayangan prosesi akad nikah yang disiarkan di kanal YouTube NABILA SUAKA, Nabila Maharani dinikahkan langsung oleh sang ayah, Bambang Widhyo Sadmo.

"Saya nikahkan Nabila Maharani Widyadewi, anak perempuan saya, nikah untuk ananda sendiri,

dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, uang tunai Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram, dibayar tunai," ucap ayah Nabila Maharani sambil menggenggam tangan Tri Suaka.