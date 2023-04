Arikwong, Content Creator yang Sukses Jalani Passion Meski Sibuk Bekerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak dipungkiri apabila bisa bekerja sesuai dengan passion yang dimiliki, akan memberikan rasa puas dan kita bisa bekerja dengan lebih profesional.

Namun tetap harus tetap mempertimbangkan hal lain yang tak kalah penting yakni kemampuan kita dalam melakukan semua pekerjaan tersebut.

Untuk itu, perlu menyeimbangkan pekerjaan dan passion yang Anda jalani sehingga tidak terjadi kelebihan beban kerja yang akan membuat Anda kelelahan, dan berujung pada kesehatan Anda sendiri.

Arikwong, sosok content creator yang bisa Anda jadikan contoh jika ingin bekerja sambil menjalani passion.

Pria dengan nama lengkap Arik Dediyono itu telah berhasil menyeimbangkan antara pekerjaan dan passion yang dimilikinya.

Lewat akun Instagram @arikwong, ia aktif membagikan konten seputar fashion, lifestyle, travelling dan rekomendasi tempat makan yang menarik yang ditujukan kepada 53 ribu pengikutnya.

“Aktif membuat konten di Instagram adalah passion saya.

Seringkali lebih dari lima kali dalam satu minggu saya harus berhadapan dengan kamera untuk membuat konten,” ungkap Arik.

Pria kelahiran Semarang, 4 September 1989 ini menggunakan waktu luangnya untuk membuat konten.

Akhir pekan selalu dimanfaatkannya untuk menghadiri beberapa event atau undangan sekaligus berkumpul dengan sahabat.

Meski terlihat aktif di media sosial, Arik juga memiliki prestasi yang luar biasa dalam pekerjaannya. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendapat beberapa penghargaan.

Beberapa diantaranya seperti Best Sales Campaign in Contact Center World Asia Pacific & Global 2021, Best Mega Contact Center Presenter in Contact Center World Asia Pacific & Global 2022, dan mendapatkan Platinum Medal dalam kompetisi di Indonesia Contact Center Association.

Walau telah memiliki berbagai penghargaan berskala internasional, pria yang merupakan Sarjana Ekonomi itu tetap memiliki beberapa goals yang ingin dicapai. Khususnya dalam bidang yang ditekuninya saat ini.

“Sebagai generasi muda saya juga berharap bisa selalu menginfluence follower saya di Instagram.

Salah satu yang menjadi goals adalah follower saya selalu mendapatkan manfaat dari konten yang saya bagikan,” pungkasnya.

Arik juga berharap semoga dengan konten yang ia bagikan, semakin banyak orang yang terinspirasi untuk tetap menjalani passion mereka.

Arik telah membuktikan bahwa dirinya bisa sukses menjadi content creator dan karyawan kantoran tanpa mengorbankan salah satunya.