Jadwal Acara TV Sabtu, 29 April 2023: Cinta yang Tak Sederhana di Indosiar, Bikin Laper di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (29/4/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Cerita Rasa, Cerita Militer, Rosi, News Or Hoax, dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Senyum Ramadhan, Shiva, Barbie And The Magic Of Pegasus, Imlie, MMA ONE PRIDE, dan Garis Tangan.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Ayah dan Ayu, Hangout, Jejak Si Gundul, Secrect Story dan Starting Grid MotoGP Spain.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Good Morning, Tanah Air Beta, Dunia Punya Cerita, Bikin Laper, dan Insert Story di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Magic 5, Patroli Siang, Mudik Asyik, Fokus Siang, Cinta Yang Tak Sederhana, dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 29 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi Akhir Pekan

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Sehat

09:00 - 10:00

Kilas Kompas

10:00 - 10:30

Urban Cook