Nana Mirdad Keluhkan Jalanan Bali Macet, Sebut Pulau Dewata Tak Seperti Dulu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nana Mirdad mengungkapkan isi hatinya atas kemacetan yang terjadi di Bali.

Sebab Bali selama libur lebaran dilakukan aturan satu jalur di sekitar wilayah patung Titi Banda, Denpasar setelah dibukanya pintu gerbang pelabuhan Gilimanuk.

Perbuhan tersebut pun menurut Nana Mirdad tidak mempedulikan masyarakat sekitar.

Protes dari Nana Mirdad ia sampaikan dalam laman Instagram story miliknya yang juga mengkritik Pemprov Bali belum lama ini pada Rabu (26/4/2023).

"Dari patung ini, kita mulai enggak tahu ada berapa baris tuh setiap hari, lihat, sampai ke ujung, ini sampai lampu merah Padang Galak ini bisa 30, 35 menit sendiri. Dan habis itu macet lagi," kata Nana Mirdad.

"Gimana nasib rakyat Denpasar Timur kalau begini," lanjutnya.

Unggahan Nana Mirdad di Instagram story yang protes terkait jalanan di Bali macet total, Kamis (27/4/2023).

Bahkan ia menilai kemacetan di Bali melebihi Ibu Kota Jakarta.

"Ini sih lebih parah dari Jakarta," ucap Nana Mirdad.

Kemudian Nana Mirdad menjelaskan alasan dirinya ikut protes terkait kemacetan yang semakin parah di Bali.

Menurutnya kini Bali bukan seperti Pulau Dewata biasanya.

Ia sangat rindu akan kedamaian ketika berada di Bali.

"Kenapa saya complain sampai segininya gregetnya? Karena saya kangen Bali jadi tempat yang menawarkan kedamaian seperti dulu, bukan hanya memperluas party dimana-mana dan bikin frustasi warga lokalnya," ungkap Nana Mirdad di unggahan cerita lainnya.

Bagi Nana Mirdad menurutnya Baki kini sudah tidak lagi asri seperti dulu, bahkan saat ini sudah mulai bermunculan gedung-gedung tinggi hingga polusi dan sampah.

"Kapasitas kita sebagai pulau yang indah harus dipertahankan. What we hape you now is mega building, polusi, sampah yang semakin menjadi-jadi dan macet yang udah di luar nalar lagi," ujarnya.

Kemudian ulah turis-turis yang sempat viral ketika tengah menjungi Bali membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Ia pun membandingkan foto lawasnya ketika Bali masih terlihat tidak macet karena pengendara.

"Belom lagi turis-turis yang heboh belakangan ini, enggaa mampu berkata-kata deh," lanjutnya.

Ia berharap ada ketegasan dari pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan masalah yang membuatnya resah.

"Semoga secepatnya ada ketegasan dari pemerintah yang peduli dan berani bilang Enough is enough," pungkasnya.