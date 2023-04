Resmi Menikah, Tri Suaka dan Nabila Maharani Ungkap Kebahagiaannya: One Take One Shot

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Tri Suaka dan Nabila Maharani telah resmi menikah pada hari ini, Kamis (27/4/2023).

Pernikahan keduanya berlangsung sederhana dan berlokasi di Yogyakarta.

Melalui konferensi secara virtual, Nabila Maharani mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan impiannya.

Keduanya mengaku bersyukur lantaran seluruh jalannya acara berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah acaranya lancar tadi kami akad nikah jam tujuh pagi, prepare sudah dari subuh."

"(Lokasi pernikahan) pernah punya wedding dream di sini," dikutip dalam YouTube Cumicumi, Jumat (28/4/2023).

Lebih lanjut, pengucapan ijab kabul pun berjalan lancar dan dalam satu tarikan napas.

"Alhamdulillah lancar (pengucapan ijab kabul)," tutur Tri Suaka.

"One take one shot," timpal Nabila Maharani.

Dalam kesempatan yang sama, keduanya juga membantah jika pernikahan mereka dilakukan secara mendadak.

Pasalnya, Tri Suaka dan Nabila Maharani sudah merencanakannya sejak lama.

Pun pernikahan tersebut hanya ingin dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat saja.

"Nggak mendadak juga sebenarnya, kita memang nggak share ke siapa-siapa, nggak ramai-ramai. Karena pengin simple sama keluarga aja."

"Bukan terus mendadak, sudah direncanakan (lama)," pungkas Nabila Maharani.