Tak Menyesal Nikah Muda Meski Ujungnya Cerai, Melody Prima Malah Puji Mantan Suaminya

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Melody Prima tak menyesal pernah nikah muda, meski rumah tangganya kandas di tahun keenam.

Baginya, menikah muda adalah cara Tuhan menyelamatkannya dari pergaulan bebas.

"Absolutely No. Aku justru sangat amat bersyukur dengan itu. Aku enggak mungkin jadi Melody yang sekarang kalau kemarin aku enggak nikah muda, enggak tahu deh akan gimana pergaulan dan kehidupanku dulu kalau aku dulu enggak buru-buru nikah," tulis pemilik akun Instagram @melodyprima.

Baca juga: Putuskan Cerai Setelah 6 Tahun Menikah, Melody Prima: Keputusan Ini Kita Ambil Secara Baik-baik

Ia pun bersyukur karena dipertemukan dengan pria seperti Tommy.

Kehadiran Tommy dalam hidupnya memberi pelajaran berarti dan membuatnya lebih dewasa sebagai seorang perempuan.

"Menikah adalah cara Tuhan menyelamatkan aku. Walaupun endingnya harus seperti sekarang, tapi aku enggak berhenti-henti berterima kasih sama Tuhan karena udah pertemukan aku sama laki-laki seperti Tommy," tulisnya.

"Dia laki-laki yang udah banyak banget kasih aku pelajaran hidup. Laki-laki yang enggak cuma modal cokelat tapi berani untuk mengucap akad," sambung aktris yang pernah membintangi ABG Jadi Manten itu.

Selanjutnya, Melody menuliskan pesan bahwa terkadang ada sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Begitu juga dengan hubungan.

"Aku enggak pernah menyesal, tapi aku tahu bahwa kadang ada hal-hal yang enggak bisa dipaksain dan harus dilepasin, agar kita bisa sama-sama tumbuh dan terus berkembang," imbuhnya.

Saat ini Melody Prima menikmati hidupnya sebagai single mom.

Ia enggan buru-buru cari pacar dan kembali membina rumah tangga.

"Kayaknya sekarang lebih kepikiran untuk mencari nafkah dibanding teman hidup. Sekarang lebih baik berbenah diri dulu."

"Enggak mau buru-buru lagi, after all this thing, i know that i did the right things.

"I'm living my best lifes as a single mom. And you know there's so much more to life than getting married," tulisnya di Insta Story

Selama enam tahun pernikahan, Melody memiliki dua anak.