Tiket Film Guardians of the Galaxy Vol 3 Sudah Bisa Dibeli, Ini Jadwalnya

TRIBUNNEWS.COM - Tiket nonton film Guardians of the Galaxy Vol. 3 sudah dapat dibeli mulai hari ini, jumat (28/4/2023).

Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 merupakan film lanjutan ketiga yang diproduksi oleh Marvel Studios.

Diketahui dari akun Instagram @marvelindonesia, film Guardians of the Galaxy Vol. 3 ini akan ditayangkan secara perdana pada 3 Mei 2023.

"Apa yang akan terjadi di Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3? Saksikan segera di bioskop, 3 Mei 2023 dan beli tiketnya mulai malam ini pukul 24.00." tulis akun @marvelindonesia pada Kamis (27/4/2023).

Sementara, sejumlah bintang yang akan berperan dalam film Guardians of the Galaxy Vol. 3 di antaranya, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone dan Will Poulter.

Dalam sekuel ketiga ini, film Guardians of the Galaxy Vol. 3 menceritakan tentang lanjutan kisah petualangan Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Bagi penggemar film garapan Marvel Studios yang berada di Jakarta, berikut jadwal tayang film Guardians of the Galaxy Vol. 3 yang tiketnya sudah dapat dibeli.

Jadwal Tayang Film Guardians of the Galaxy Vol.3 di XXI Jakarta

ARTHA GADING XXI

11:45; 12:15; 14:45; 15:15; 17:45; 18:15; 20:45; 21:15

ATRIUM XXI

12:15; 15:15; 18:15; 21:15

BASSURA XXI

12:15; 15:15; 18:15; 21:15