Lagu Tie Me Down Slow Trending di Platform Musik Usai Diramu Ulang Editor Musik Asal Kaltim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini, aplikasi Resso mulai populer digunakan banyak orang untuk mendapatkan pengalaman musik yang interaktif dan menyenangkan.

Aplikasi ini diluncurkan pada Maret 2020 oleh ByteDance, perusahaan teknologi yang sama dengan TikTok.

Meskipun berasal dari perusahaan teknologi yang sama, keduanya memiliki fokus dan menawarkan pengalaman yang berbeda.

Berbeda dengan TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten kreatif dan menghibur dalam format video, Resso lebih fokus pada streaming musik dan memberikan pengguna pengalaman mendengarkan musik yang lebih interaktif dan sosial.

Pengguna bisa menunjukkan karakteristik dan gaya musiknya kepada orang lain.

Salah satu lagu remix yang menjadi trending di Resso baru-baru ini berhasil menarik perhatian adalah lagu berjudul “Tie Me Down” dari Gryffin.

Lagu yang dirilis pada tahun 2019 lalu kini kembali populer karena diaransemen ulang oleh para DJ Remix di berbagai platform streaming music.

Salah satu yang meramunya adalah Sahrul Projectt, seorang editor musik asal Kalimantan Timur.

Sahrul Projectt membuat remix lagu “Tie Me Down” dengan judul “Dj Tie Me Down Slow” dan berhasil trending hingga didengarkan lebih dari 312 ribu kali di Resso.

Selain “Dj Tie Me Down Slow”, lagu hasil remix oleh Sahrul Projectt lainnya seperti “Dj Cintamu Bagaikan Bara Api” dan “Dj Man of the Moon Slow” juga trending di Resso dan telah didengarkan lebih dari 112 ribu kali.

Berikut ini ialah lirik lagu remix “Dj Tie Me Down Slow” oleh Sahrul Projectt yang trending di Resso.

Don't lie, I know you've been thinking it

And two times, you let it slip from your lips

You've got too much pride to make any promises

Thinking that we got time, and you want to keep it in

I want you out in the pouring rain

I want you down on your knees

Prayin' to God that I feel the same

I'm right here, baby, so please

Hold me up, tie me down

'Cause I never wanna leave your side

Swear to never let you down

And it's been eatin' me alive

You can take me home

You can never let me go

Hold me up, hold me up

And tie me, tie me down, down (down)

And tie me, tie me down, down

And tie me, tie me down, down (down)

And tie me, tie me down, down

caption: Sahrul Projectt, seorang editor musik asal Kalimantan Timur meramu ulang lagu Tie Me Down” dari Gryffin hingga trending di platform musik.