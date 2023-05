Jadwal Acara TV Selasa, 2 Mei 2023: Cinta yang Tak Sederhana di Indosiar, Bikin Laper di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang pada Selasa (2/5/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Bincang Kita, News Or Hoax, Rumah Pemilu, B-Talk, dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Shiva, Barbie And The Magic Of Pegasus, Imlie, The Doll 2, dan Pee Mak.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Ragam Indonesia, Movie, Jejak Si Gundul, Makan Receh dan Kirim Malam.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Good Morning, Rumpi No Secret, Bikin Laper, Ketawa Itu Berkah dan Tanpa Batas di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Kiss Pagi, Pintu Berkah Siang, Juara Indonesia Ramadan, Magic 5, Cinta Yang Tak Sederhana, dan Mega Film Asia.

Jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis, (26/1/2023), beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda. (Tangkapan Layar Instagram @bikinlapertranstv)

Baca juga: Jadwal Acara TV Senin, 1 Mei 2023: Imperfect The Series di Trans7 dan Film The Doll di ANTV

Berikut jadwal acara TV Selasa, 2 Mei 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 09:30

Sapa Indonesia Pagi

09:30 - 10:00

Bincang Kita

10:00 - 11:00

Berita Utama

11:00 - 13:00

Kompas Siang