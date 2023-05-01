Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan Tantara - iKON: Gibuneun Uju Wi Mujuuihae

Berikut inilah lirik lagu dan terjemahan Tantara yang dipopulerkan oleh iKON.

zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan Tantara - iKON: Gibuneun Uju Wi Mujuuihae
Instagram @withikonic
Lirik lagu dan terjemahan Tantara - iKON. 

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Tantara adalah lagu yang dinyanyikan oleh grup band asal Korea Selatan, iKON.

Karya dari salah satu band yang terbilang cukup legendaris ini, dirilis pertama kali pada 25 April 2023 yang lalu.

Sejak awal perilisannya, lagu dan video klip performance version dari lagu ini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. 

Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam sejak perilisannya, video performance tersebut sudah diputar lebih dari 541 ribu kali dalam kanal YouTube resmi iKON.

Berikut ini adalah Lirik Lagu Tantara milik iKON, lengkap dengan terjemahannya:

Baca juga: Lagu iKON Why Why Why Puncaki Tangga Lagu iTunes

All my party people here

Soneul deureo ollyeo beonjjeok

I need a Coke with my rum feeling way

Too conscious

Millionaire pompous

I got ninety-nine problems, but they all women

Who's hot? Who not?

Dig up that grave yard

Ne rol moderege mureobwa

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Sumber: TribunSolo.com
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Lagu Tantara
iKON
Terjemahan Lagu
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