Hasil Indonesian Idol Top 4, Paul Tereliminasi, Salma, Nabila dan Rony Bersaing di Babak Top 3

TRIBUNNEWS.COM - Nyoman Paul tereliminasi dari Indonesian Idol babak Spektakuler Show 11 Top 4, Senin (1/5/2023).

Langkah Nyoman Paul terhenti di babak Top 4 Indonesian Idol 2023 lantaran hasil perolehan suaranya jadi yang terendah di antara ketiga peserta lainnya.

Pada babak Top 4 Indonesian Idol 2023 tadi malam, sebanyak 4 peserta telah menampilkan suara terbaik mereka.

Menurut Judika selaku salah satu juri, tiap perserta telah memberikan penampilan terbaik mereka

Diketahui, keempat peserta Top 4 Indonesian Idol 2023 yakni Paul, Salma, Nabila dan Rony.

Tiap peserta telah tampil dua kali yakni secara solo dan duet.

Nabila Taqiyyah dan Nyoman Paul tampil duet menyanyikan lagu Ariana Grande dan Justin Bieber yang berjudul Stuck With You.

Sementara itu, Rony Parulian dan Salma Salsabil menyanyikan lagu dari mendiang Whitney Houston berjudul Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

Kendati demikian, salah satu peserta harus tereleminasi.

Yang telah keluar pada Indonesian Idol tadi malam di Top 4 adalah Nyoman Paul dengan membawakan lagu Kekasih Sejati dari Monita.

Ini merupakan keempat kalinya Nyoman Paul berada pada vote yang terendah.

Menemani Nyoman Paul dalam posisi tak aman, Rony Parulian juga mendapat vote rendah.

Rony Parulian telah mendapat 6 kali vote rendah selama tampil di Indonesian Idol 2023.