Lirik Lagu dan Terjemahan Unforgiven - LE SSERAFIM ft Nile Rodgers: Unforgiven, Yes, I Was Bleeding

TRIBUNNEWS.COM - Setelah beberapa hari merilis reaser di YouTube, akhirnya girl group asal Korea Selatan, LE SSERAFIM resmi merilis album terbarunya berjudul UNFORGIVEN.

Album lengkap baru LE SSERAFIM yang bertajuk UNFORGIVEN akhirnya dirilis pada 1 Mei 2023 pukul 6 KST atau 16:00 WIB.

Sementara itu lagu berjudul Unforgiven menjadi lagu utama dalam album tersebut.

Berikut lirik lagu Unforgiven milik LE SSERAFIM yang dirilis pada Senin, 1 Mei 2023:

Unforgiven, I'm a villain, I’m a

Unforgiven nan geu gil-eul geol-eo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

sae sidaelo gieogdoel unforgiven

[Verse 1: Yunjin, Kazuha, Eunchae]

Yeah, what you want?

bulpyeonham-i gisdeun face, wanna shut me up

sanyang-gam-eul geodeubhae chajneun wolieoS

neoui gamee nan munjea such a freak golchisgeoli

Let me tell you 'bout LE SSERAFIM

naega jeil silh-eun geon nalg-eun daemullim

eodum sog bul-eul kyeo machi rebellion

We gonna kick it, break it, rules gon' give up

[Pre-Chorus: Chaewon, Yunjin, Sakura]

Unforgiven, yes, I was bleeding

him-eobs-i neul jyeoyaman haessdeon ssaum but I ride

balan jeogdo eobs-eo yongseo ttawineun

nan geumgileul gyeonwo watch me now

Now, now, now

[Chorus: All, Chaewon, Sakura, Eunchae, *Kazuha*]

Unforgiven, I'm a villain, I’m a

Unforgiven nan geu gil-eul geol-eo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

sae sidaelo gieogdoel unforgiven

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls (Unforgiven)

nalang seon neom-eo gat-i gaja my unforgiven boys

*Unforgiven, unforgiven, unforgiven

hangye wilo namgyeojineun uli ileum*

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls

[Verse 2: Yunjin, Sakura, Kazuha]

U-unforgiven-given-given

nae stylelo livin', livin', livin'

nae bangsig aju won eobs-i tto hangugmallon aju “cheol-eobs-i”

Get started, let's get started

milae geu ap-e saegyeodwo naui story

sinnyeom-i joemyeon nan villain

I'm not that cinderella type of a girl

[Pre-Chorus: Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Unforgiven, yes, I was bleeding

him-eobs-i neul jyeoyaman haessdeon ssaum but I ride

balan jeogdo eobs-eo yongseo ttawineun

nan geumgileul gyeonwo watch me now

Now, now, now

[Chorus: All, Yunjin, Chaewon, Eunchae, *Kazuha*]

Unforgiven, I'm a villain, I’m a

Unforgiven nan geu gil-eul geol-eo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

sae sidaelo gieogdoel unforgiven

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls (Unforgiven)

nalang seon neom-eo gat-i gaja my unforgiven boys

*Unforgiven, unforgiven, unforgiven

hangye wilo namgyeojineun uli ileum*

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls

[Post-Chorus: Eunchae, Sakura]

Unforgiven, I'm a villain, I’m a

Unforgiven nan geu gil-eul geol-eo

Unforgiven, I'm a villain, I’m a

Unforgiven nan geu gil-eul geol-eo

[Bridge: Eunchae, Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Oh, I will never be a clown

Oh, boge doel geoya nadaum

Oh, nae mogsolin jom loud

Oh, I don't care, just shout it out

[Chorus: All, Chaewon]

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls (Unforgiven)

nalang seon neom-eo gat-i gaja my unforgiven boys

Unforgiven, unforgiven, unforgiven

hangye wilo namgyeojineun uli ileum

nalang jeo neomeo gat-i gaja my unforgiven girls