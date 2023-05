Sinopsis Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Lengkap dengan Daftar Pemainnya

Poster Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Inilah sinopsis film berjudul The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, lengkap dengan daftar pemainnya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes akan segera tayang di bioskop pada 17 November 2023 mendatang.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes merupakan prekuel lanjutan dari kisah The Hunger Games sebelumnya.

Mengutip dari Imdb.com, film bergenre laga, petualangan dan drama ini digarap oleh sutradara Francis Lawrence.

Skenario filmnya ditulis oleh Michael Lesslie, Michael Arndt, Suzanne Collins.

Cerita dari film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Suzanne Collins.

Sinopsis Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes bercerita tentang petualangan Coriolanus.

Coriolanus adalah sosok karakter yang akan menjadi Presiden Snow of Panem yang terkenal.

Sebelumnya, Corilanus ini hanyalah remaja berusia 18 tahun biasa.

Namun dia memiliki tekad untuk mengubah takdir keluarganya.

Kemudian ia ditugaskan menjadi mentor untuk Lucy Gray Bird dari distrik 12.

Saat bertugas, ia sudah mengetahui jika muridnya ini memiliki sikap pemberontak.

Ia pun membangun rencana licik untuk mendapatkan hal yang ia inginkan.