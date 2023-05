Tulis Pesan untuk Antonio Dedola, Nikita Mirzani Singgung soal Balas Dendam: Tak akan Aku Lakukan

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani terlihat menuliskan sebuah pesan di Instagram story.

Dengan menggunakan bahasa inggris, Nikita Mirzani terlihat menyinggung soal balas dendam.

Nikita Mirzani berharap bisa menyakiti seseorang itu, sebagaimana ia diperlakukan.

"I wish i could hurt you the way you hurt me. (Aku berharap aku bisa menyakitimu seperti kamu menyakitiku)," tulis Nikita Mirzani dikutip dari Instagram story, Selasa (2/5/2023).

Kendati ada kesempatan untuk membalaskan rasa sakitnya, Nikita Mirzani memilih tak ingin melakukannya.

"But i know that if i had the chance, i wouldn't it. (Tapi ketika aku tahu aku mempunyai kesempatan itu, aku tidak akan melakukannya)," sambugnnya

Menurut Nikita Mirzani, rasa sakit yang ia rasakan merupakan hadiah dari Tuhan untuknya.

"A heartbreak is a blessing from God. (Patah hati adalah anugrah dari Tuhan)," lanjutnya.

Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebutkan bahwa patah hati adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah.

Terkadang Tuhan menjauhkanmu dari seseorang dengan cara yang menyakitkan.

"Its just his way of letting you realize he saved you from the wrong one. (Ini adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkanku dari seseorang yang salah)," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nikita Mirzani juga mengungkapkan akan lebih menikmati hidup.

"Enjoy everything you do. (Nikmati semua yang kamu lakukan)."

"Look for as much sympathy as possible until finally where you will regret it. (Carilah simpati sebanyak-banyaknya sampai akhirnya dimana kamu tau akan menyesalinya)," tandasnya.