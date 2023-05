Irfan Hakim Sebut Ikan Hias Indonesia Bernilai Ekonomi Tinggi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter kondang Irfan Hakim pecinta binatang. Ia punya banyak hewan peliharaan. Tak terkecuali ikan hias.

Menurutnya banyak ikan hias yang hidup di sungai, rawa, danau, hingga laut Indonesia.

Menurut dia, masyarakat dulunya mengambil ikan hanya untuk konsumsi.

Seiring berjalannya waktu ikan-ikan kini banyak menjadi koleksi dan diikutsertakan dalam kompetisi karena keindahannya. Hal itu membuat nilai ikan bertambah. Arwana contohnya.

"Ketika menjadi konsumsi ikan hanya di nilai per kilo, berapa kilo? Tapi ketika menjadi koleksi menjadi ikan hias menjadi peliharaan ikan tidak dihitung per ekor, bahkan per senti," kata Irfan Hakim dalam jumpa pers Road To Nusatic 2023 di BSD, Tangerang, Jumat (5/5/2023).

Begitupun ikan yang kini menjadi ikon air tawar, arwana yang dinilainya memiliki keindahan luar biasa sehingga harganya sangat mahal.

"Itu yang dijaga, arwana zaman dulu di Kapuas begitu melimpah, di pasar-pasar alhamdulillah dijadikan bahan konsumsi di makan, tapi ketika arwana di simpan ditaruh akuarium dikasih lampu yang bagus, dikasih scape yang keren arwana bisa bernilai dan menjadi sasaran masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan sudah menjadi kebanggaan Indonesia. Jadi bukan perekor lagi tapi bersenti," ujar Irfan Hakim.

Dalam kesempatan yang sama, presenter sekaligus Youtuber Irfan Hakim akan memeriahkan acara NUSATIC (Nusantara Aquatic) yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 14-16 Juli 2023.

Nusatic (Nusantara Aquatic) merupakan Pameran Ikan Hias International terbesar di dunia, yang diselenggarakan oleh anak bangsa Indonesia.

Selain hadir untuk memeriahkan Nusatik 2023, Irfan Hakim nantinya akan menjadi juri tamu untuk menilai hasil karya seni aquascape atau ikan hias.

"Saya akan dilibatkan sebagai juri tamu dan yang jelas nnti sudah dipercaya sebagai media partner jadi benar-benar akan dipersiapkan sesuai dengan acaranya, nanti juga akan ada tips and trik," kata Irfan Hakim.