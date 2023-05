Maudy Effrosina Ingin Main Film Action Bareng Julie Estelle

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Maudy Effrosina terlibat sebagai pemain di serial action berjudul 96 Jam.

Ia keranjingan hingga berharap ke depannya dapat dilibatkan membintangi film action.

"Ke depan pengin banget mau main action pakai koreo yang keren," kata Maudy Effrosina di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Apalagi film action tersebut memiliki koreografi yang memukau, wanita kelahiran 1995 ini mengaku sangat ingin terlibat.

"Pengin banget action menantang sih, terlibat langsung dalam sebuah pertempuran yang berantemnya enggak seadanya aja," ujar Maudy Effrosina.

Selain itu, Maudy Effrosina mengaku juga mengidolakan Julie Estelle.

Sebab menurutnya, Julie Estelle tak hanya cantik, aktingnya saat bermain film action sungguh luar biasa.

"Gua suka banget sama dia kerennya dapet, seksinya dapet, cantiknya dapet. Aku mau kayak gitu," tutur Maudy Effrosina.

Maudy Effrosina berharap bisa satu project dengan Julie Estelle, apalagi terlibat dalam film action.

"Belum (pernah ketemu) semoga ya, pengin banget memang," jelas Maudy Effrosina.

Sebagaimana diketahui, beberapa film action pernah dibintangi Julie Estelle.

Seperti The Raid 2: Berandal, Headshot, dan The Night Comes For Us.