Debut Main Film The Childe, Kim Seon Ho Jadi Pemeran Utama

Peran Kim Seon Ho di Film The Childe - Aktor Kim Seon Ho membuat debut layar lebar dengan bermain di film The Childe dan akan berperan sebagai pemeran utama.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Kim Seon Ho debut bermain di layar lebar dengan lewat perannya di film The Childe.

Dalam film The Childe, Kim Seon Ho juga mendapatkan peran utamanya.

Kim Seon Ho akan berperan sebagai Childe, sosok pemburu yang dikenal misterius.

Sementara itu, The Childe merupakan karya baru sutradara Park Hoon Jung yang akan tayang di bioskop pada Juni 2023.

Dikutip dari Kbizoom, sutradara Park Hoon Jung dikenal sebagai master film bergenre yang tak tertandingi di industri film Korea melalui "New World", "Night in Paradise" dan "The Witch".

Sebelumnya, poster Film The Childe telah dirilis pada April, lalu.

Visual peluncuran “The Childe” menarik perhatian dengan menangkap siluet bangsawan, Kim Seon Ho.

Dalam poster tersebut, Kim Seon Ho tampak memperhatikan target dengan santai sambil bersiul.

Poster tersebut juga mengonfirmasi tanggal tayang perdana film tersebut untuk bulan Juni ini.

Peran Kim Seon Ho di Film The Childe

Poster Film The Childe

The Childe berkisah tentang pengejaran kacau yang terjadi ketika Childe (Kim Seon Ho) yang misterius bersama beberapa pasukan lainnya memulai misi terpisah, dikutip dari Soompi.

Meskipun begitu, Childe dan pasukan lainnya memiliki tujuan yang sama.

Tujuan mereka adalah mengejar Marco.

Marco merupakan seorang petinju yang melakukan perjalanan dari satu arena ilegal ke tempat lain di Filipina.

Setelah menemukan targetnya, Childe akan mengacaukan kehidupan Marco.

