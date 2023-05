Seberapa Kaya Coldplay? Band Asal Inggris Gelar Konser di Jakarta

Band Coldplay umumkan akan menggelar konser di GBK 15 November 2023 mendatang - Coldplay memiliki kekayaan sekitar US$ 475 juta, atau setara Rp 6,98 triliun. Band asal Inggris akan tampil di Jakarta pada 15 November 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Band Coldplay akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023.

Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resminya @coldplay, yang akan menggelar konnser tour Asia dan Australia bertajuk 'Music Of The Spheres World Tour'.

Selain itu, kepastian konser Coldplay di Jakarta ini juga disampaikan oleh promotornya melalui akun Instagram @pkentertaiment.id.

Hingga saat ini, band asal Britania Raya, Inggris ini menjadi salah satu band terkaya di dunia.

Selain itu Coldplay juga menjadi band yang berpengaruh di dunia.

Lantas, seberapa kaya band Coldplay?

Kekayaan Coldplay

Dikutip dari laman The Richest, kekayaan bersih Coldplay saat ini diperkirakan mencapai US$ 475 juta, jika dirupiahkan setara dengan Rp 6,98 triliun bila dihitung dengan kurs Rp 14.700/dolar AS.

Kekayaan ini termasuk dari penghasilan penjualan album, royalti lagu, hingga tur konser mereka.

Adapun kesuksesan Coldplay terjadi setelah merilis salah satu lagu populer mereka yang berjudul 'Yellow' pada tahun 2000.

Berkat hal itu, nama Coldplaysemakin melejit dan mereka sendiri telah menerima banyak penghargaan, termasuk tujuh Grammy Awards dan sembilan Brit Awards.

Coldplay sendiri merupakan band asal Inggris yang mulai bermusik pada 1996.

Meski begitu, pada awalnya band bentukan Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion ini bernama Pectoralz dan kemudian berganti Starfish.

Coldplay Gelar Konser di Jakarta

Sebagai informasi, tur dunia yang dilakukan band Coldplay ini akan dimulai pada 7 November 2023 di Tokyo Dome, Jepang.

Kemudian, dilanjutkan konser di Stadion Nasional Kaohsiung, Taiwan, pada 11 November 2023.

Setelah itu, Coldplay akan menyambangi dan menggelar konser tunggal di Jakarta, Indonesia tepatnya di Stadon Gelora Bung Karno, pada 15 November 2023.

Berselang tiga hari, Coldplay melanjutkan tournya di Stadion Optus, Perth, Australia, pada 18 November 2023, dan yang terakhir di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 22 November 2023.

(Tribunnews.com/Pondra Puger)