Tiket Konser Coldplay di GBK Bakal Dijual Mulai 17 Mei 2023 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup Musik asal London, Coldplay akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat pada 15 November 2023.

Adapun penjualan tiket konser Chris Martin dan kawan-kawan baru akan dibuka pada 17 Mei 2023.

Dimana untuk BCA Presale promotor PK Entertainment dan Third Eye Management akan membuka penjualan tiket pukul 10.00 WIB pada 17-18 Mei 2023.

"BCA Presale 17-18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB," tulis keterangan di akun Instagram PK Entertainment, Selasa (9/5/2023).

Kemudian untuk tiket umum konser Coldplay akan dijual hanya satu hari yakni, 19 Mei 2022 pukul 10.00 WIB.

Kendati begitu, PK Entertainment maupun Third Eye Management belum membeberkan terkait harga jual tiket dan kategori dari konser tur Coldplay Music of The Spheres World di Jakarta.

"Tiket akan dijual eksklusif di Coldplayinjakarta.com, informasi lebih lanjut terkait kategori, layout, dan harga akan segera hadir," tutup pengumuman PK Entertainment.

Coldplay Resmi Konser di GBK Pada 15 November 2023

Kabar konser Coldplay di Jakarta pun kini telah dijawab oleh pihak promotor yakni PK Entertainment dan Third Eye Management.

Rencananya Coldplay akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada 15 November 2023.

Kabar tersebut diunggah oleh promotor konser Coldplay, PK Entertainment dan Third Eye Management melalui Instagram resminya.

"Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta, Gelora Bung Karno Senayan Stadium, Rabu 15 November 2023," tulis keterangan PK Entertainment, Selasa (9/5/2023).

Kemudian para personel dari Coldplay, diantaranya Chris Martin sebagai vokalis, Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (bassist), dan Will Champion (drummer) sangat antusias menggelar konser pertama kalinya di Indonesia.

"Halo apa kabar yang di Indonesia? kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu, akan ada di Jakarta di Jakarta pada 15 November," kata Chris Martin.