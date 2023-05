Panggung Konser Coldplay di GBK Jakarta Dibikin Megah dan Berbeda, Bakal Ada yang Spesial 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panggung Coldplay di Jakarta dipastikan akan dibuat megah dan berbeda.

Hal itu dijanjikan oleh pihak promotor konser, PK Entertainment dan TEM Present.

Begitupun terkait dengan lampu panggung yang nantinya akan membuat pengalaman berbeda bagi para penonton yang hadir di GBK Senayan dari konser lainnya di Indonesia.

"Dari yang sudah dirilis juga terkait video promosi tur ini ya kurang lebih akan saya bawa itulah dengan tata panggung yang sangat sangat berbeda dengan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di Indonesia," kata HarrySudarmaCo-founder dan COO PK Entertainmentdalamjumpapers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).

Lebih lanjut terkait konsep panggung Coldplay di Jakarta pihaknya menegaskan akan memberikan sesuatu yang spesial dalam aksi panggung Chris Martin dan kawan-kawan.

"Which is hanya satu sisi seperti itu. Nanti akan ada something special. Just watch the video, see how looks like in the video, its gonna be so much different," lanjutnya.

Kemudian beberapa fasilitas juga akan disediakan, salah satunya untuk disabilitas untuk memudahkan mereka menyaksikan grup musik idolanya itu.

"Pasti ada. Karena ini kan full experience dan kita punya banyak hal di area tunggu, ada booth merchandise pasti, orang akan di area konser cukup lama, pasti ada fasilitas kayak toilet, fasilitas yang disability friendly, activation juga, photo backdrop, merchandise pasti ada. Fans akan dapat experience yang terbaik pastinya," pungkasnya.