Princess of Bahrain Shaikha Jawaher Kelak Simpan Tali Pusat Bayinya di Celltech

Tribunnews.com/ Eko Sutriyanto

Princess of Bahrain, Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa (kanan) bersama dengan The Queen of Stem Cell Prof dr Deby Vinski MSc PhD di sela-sela acara Empowering Women’s Beauty The Timeless Diamond and Legacy of Stemcell, Rabu (9/5/2023)