Lirik dan Terjemahan Lagu Sparks - Coldplay: Yeah I Saw Sparks

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu.

Lagu 'Sparks' terdapat pada album Coldplay yang bertajuk 'Parachutes'.

Lagu 'Sparks' juga menjadi salah satu lagu Coldplay yang populer di Spotify.

Berikut Lirik Lagu Sparks yang Dinyanyikan oleh Coldplay:

Did I drive you away?

I know what you'll say

You say, "Oh, sing one we know"

But I promise you this

I'll always look out for you

Yeah, that's what I'll do

I say, "Ohh"

I say, "Ohh"

My heart is yours

It's you that I hold on to

Yeah, that's what I do

And I know, I was wrong

But I won't let you down

Oh, yeah, yeah, yeah, I will, yes, I will

I said, "Ohh"

I cry, "Ohh"

Yeah, I saw sparks

Yeah, I saw sparks

And I saw sparks

Yeah, I saw sparks

Sing it out