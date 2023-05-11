Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Sparks - Coldplay: Yeah I Saw Sparks

Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu. Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Editor: Suci BangunDS
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Sparks - Coldplay: Yeah I Saw Sparks
Tangkapan Layar YouTube Musik Video Sparks - Coldplay
Musik Video Sparks - Coldplay. Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu. Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu.

Lagu 'Sparks' terdapat pada album Coldplay yang bertajuk 'Parachutes'.

Lagu 'Sparks' juga menjadi salah satu lagu Coldplay yang populer di Spotify.

Berikut Lirik Lagu Sparks yang Dinyanyikan oleh Coldplay:

Did I drive you away?
I know what you'll say
You say, "Oh, sing one we know"

But I promise you this
I'll always look out for you
Yeah, that's what I'll do

I say, "Ohh"

I say, "Ohh"

My heart is yours
It's you that I hold on to
Yeah, that's what I do

And I know, I was wrong
But I won't let you down
Oh, yeah, yeah, yeah, I will, yes, I will

I said, "Ohh"

I cry, "Ohh"

Yeah, I saw sparks
Yeah, I saw sparks
And I saw sparks
Yeah, I saw sparks
Sing it out

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Sumber: TribunSolo.com
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