Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu Sparks - Coldplay: Yeah I Saw Sparks
Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu. Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay.
Penulis:
Farrah Putri Affifah
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sparks yang dipopulerkan oleh Coldplay.
Coldplay telah merilis lagu 'Sparks' pada tahun 2000, lalu.
Lagu 'Sparks' terdapat pada album Coldplay yang bertajuk 'Parachutes'.
Lagu 'Sparks' juga menjadi salah satu lagu Coldplay yang populer di Spotify.
Berikut Lirik Lagu Sparks yang Dinyanyikan oleh Coldplay:
Did I drive you away?
I know what you'll say
You say, "Oh, sing one we know"
But I promise you this
I'll always look out for you
Yeah, that's what I'll do
I say, "Ohh"
I say, "Ohh"
My heart is yours
It's you that I hold on to
Yeah, that's what I do
And I know, I was wrong
But I won't let you down
Oh, yeah, yeah, yeah, I will, yes, I will
I said, "Ohh"
I cry, "Ohh"
Yeah, I saw sparks
Yeah, I saw sparks
And I saw sparks
Yeah, I saw sparks
Sing it out