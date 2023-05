Seolah Balas Curhatan Lolly, Nikita Mirzani: Biar Waktu yang Menjawab

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani masih bungkam dengan curhatan putri sulungnya, Lolly yang diungkapkan di YouTube Antonio Dedola.

Namun, melalui Instagram Story-nya, Nikita Mirzani tampak merepost unggahan seorang followers-nya.

Seolah menanggapi curhatan Lolly yang menudingnya meminta menjelekkan Antonio Dedola, Nikita Mirzani menyinggung soal waktu yang menjawab.

"Biar waktu yang menjawab," tulis Nikmir.

Mulanya, followers Nikmir itu menyinggung soal pengorbanannya sebagai single mom.

"Mereka tidak pernah mengerti betapa sulitnya menjadi single mom untuk ketiga anak yang masih di bawah umur tanpa pendamping hidup," ungkap pemilik akun @cristine.laura22 itu.

Melalui beberapa story terbarunya, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga mengunggah momen dirinya mengantarkan anak kedua dan ketiganya, Azkara dan Arkana ke sekolah hingga les berenang.

Dia pun nampak masih belum memberikan pernyataan untuk menjawab tudingan Lolly.

Diketahui, putri sulung Nikita Mirzani, Lolly baru-baru ini muncul di hadapan publik dengan menguak perseteruannya dengan sang ibu.

Melalui laman YouTube ayah sambungnya, Antonio Dedola, Lolly mengaku didesak untuk mengunggah video yang memiliki konteks menjelek-jelekkan Antonio.

Namun, lantaran Lolly menolaknya, Nikita Mirzani mengancam akan mencabut seluruh fasilitasnya di London.

"Mama aku bilang udah capek sama aku, dan aku juga udah capek sama dia. Karena aku nggak mau upload video ini," ungkap Lolly, dikutip Jumat (12/5/2023).

Lolly bahkan mengaku, Nikita menyebutnya tak bisa membantu orang tua.

"Dia bilang kamu nggak bisa bantuin orang tua kamu (dengan tidak upload video), maksudnya apa?," lanjut Lolly.

Bagi Lolly, ia merasa malu dengan teman-teman hingga kepala sekolahnya karena ikut menjelek-jelekkan orang lain yang tak memiliki masalah dengannya.

"Emang aku salah ya nggak mau upload video yang nggak bener di story? Apa aku salah? Temen-temen aku lihat, kepala sekolah lihat. Apa aku nggak malu?," tegasnya.

Ungkap Kebaikan Antonio

Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly mengungkapkan kebaikan Antonio Dedola selama ini.

Kendati demikian, Lolly tak bermaksud untuk menjelek-jelekkan Nikita Mirzani.

Dikutip dari YouTube Antonio Dedola, Jumat (12/5/2023), Lolly mengatakan bahwa Antonio Dedola sangat dekat dengan dirinya dan kedua adiknya, Azka Raqilla Mawardi dan Arkana Mawardi.

Bahkan, Antonio Dedola juga selalu mengantar adik Lolly ke sekolah hingga menemani mereka pergi ke manapun.

"Azka sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio."

"Antonio anterin dia sekolah, ke mana-mana selalu bersama," terang Lolly.

Lolly dengan jujur mengaku Antonio Dedola adalah sosok yang sangat baik dan ayah yang baik untuk mereka.

"Dia bener-bener gentleman, he has a kind heart, he's very open minded."

"He's really nice, he's a good father, ini dari hati aku ya," ungkapnya.

Meski memuji kebaikan Antonio Dedola, Lolly tak bermaksud menjelekkan Nikita Mirzani.

Diketahui, Lolly sebelumnya juga telah menyampaikan kejadian pertengkaran antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola.

Selain itu, Lolly juga membeberkan berbagai sikap buruk Nikita Mirzani kepada Antonio Dedola dan kepada dirinya.