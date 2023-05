Tak Maksud Jelekkan Nikita Mirzani, Lolly Akui Antonio Dedola Baik: He is Really Good Father

TRIBUNNEWS.COM - Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly mengungkapkan kebaikan Antonio Dedola selama ini.

Kendati demikian, Lolly tak bermaksud untuk menjelek-jelekkan Nikita Mirzani.

Dikutip dari YouTube Antonio Dedola, Jumat (12/5/2023), Lolly mengatakan bahwa Antonio Dedola sangat dekat dengan dirinya dan kedua adiknya, Azka Raqilla Mawardi dan Arkana Mawardi.

Bahkan, Antonio Dedola juga selalu mengantar adik Lolly ke sekolah hingga menemani mereka pergi ke manapun.

"Azka sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio."

"Antonio anterin dia sekolah, ke mana-mana selalu bersama," terang Lolly.

Baca juga: Kronologi Perseteruan Nikita Mirzani vs Antonio Dedola, Lolly Dipaksa sang Ibu Jelekkan Ayah Sambung

Lolly dengan jujur mengaku Antonio Dedola adalah sosok yang sangat baik dan ayah yang baik untuk mereka.

"Dia bener-bener gentle man, he has a kind heart, he's very open minded."

"He's really nice, he's a good father, ini dari hati aku ya," ungkapnya.

Meski memuji kebaikan Antonio Dedola, Lolly tak bermaksud menjelekkan Nikita Mirzani.

Diketahui, Lolly sebelumnya juga telah menyampaikan kejadian pertengkaran antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola.

Selain itu, Lolly juga membeberkan berbagai sikap buruk Nikita Mirzani kepada Antonio Dedola dan kepada dirinya.

"Aku nggak mau jelek-jelekin mama aku atau gimana tapi he's really good father."

"Kamu bisa tanyain siapa aja yang kenal Antonio, serius," jelasnya.