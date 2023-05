Chord Gitar Cinta Surga - Tri Suaka ft Nabila Maharani: Kau Ditakdirkan untuk Menjadi Imamku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Cinta Surga dalam artikel ini.

Cinta Surga merupakan lagu dari Tri Suaka dan Nabila Maharani.

Video musik Cinta Surga dirilis pada 21 Maret 2023 di kanal YouTube TRISNA MUSIC.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Surga - Tri Suaka ft Nabila Maharani:

Intro: Am Em F C

Dm E Am E

Am Em

terjawab sudah semua doa doaku

F C

untuk memiliki kekasih sepertimu

Dm Am

yang selalu setia menemaniku

E Am E

berjuang hidup bersama

Am Em

ketika ku terbangun dipelukanmu

F C

selalu ku tatap indah senyum wajahmu

Dm Am

hati ini tenang bila bersamamu

E Am A

kaulah penerang hidupku

Reff:

Dm G

kau ditakdirkan untuk menjadi imamku

C F

menjadi pemimpin untuk keluarga kita

Dm G

bimbing aku, bimbing anak anakmu

C

sampai nanti di surga

Dm G

disetiap denyut nadi dan nafasku

C F

ku kan selalu berdoa pada Sang Pencipta

Dm E

agar cinta kita kan selalu bahagia

Am E

sampai nanti di surga

Am Em

ketika ku terbangun dipelukanmu

F C

selalu ku tatap indah senyum wajahmu

Dm Am

hati ini tenang bila bersamamu

E Am A

kaulah penerang hidupku

Musik: Dm G C F -Em

Dm E Am A

Reff:

Dm G

kau ditakdirkan untuk menjadi imamku

C F

menjadi pemimpin untuk keluarga kita

Dm G

bimbing aku, bimbing anak anakmu

C

sampai nanti di surga

Dm G

disetiap denyut nadi dan nafasku

C F

ku kan selalu berdoa pada Sang Pencipta

Dm E

agar cinta kita kan selalu bahagia

Am A

sampai nanti di surga

Dm G

kau ditakdirkan untuk menjadi imamku

C F

menjadi pemimpin untuk keluarga kita

Dm G

bimbing aku, bimbing anak anakmu

C

sampai nanti di surga

Dm G

disetiap denyut nadi dan nafasku

C F

ku kan selalu berdoa pada Sang Pencipta

Dm E

agar cinta kita kan selalu bahagia

Am A

sampai nanti di surga

Dm E

agar cinta kita kan selalu bahagia

Am A

sampai nanti di surga

Outro: Am Em F C

