Film Fast X Tayang Perdana pada 17 Mei 2023, Ini Jadwal Tayangnya di Bioskop XXI Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang perdana film Fast X di bioskop XXI Jakarta.

Film Fast X akan segera tayang di bioskop pada 17 Mei 2023, mendatang.

Dikutip dari imdb.com, Film Fast X digarap oleh sutradara Louis Leterrier.

Film Fast X merupakan film yang bergenre laga dan kriminal, merupakan lanjutan dari cerita film The Fast an The Furrious.

Film ini diproduseri oleh Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, dan Justin Lin, yang juga diperankan oleh Van Diesel sendiri dengan beberapa bintang laga papan atas lainnya seperti, Michelle Rodriguez, hingga Jordana Brewster.

Film ini menceritakan tentang kisah Dom yang diteror oleh musuh dari masa lalunya.

Jadwal Tayang Perdana Film Fast X di Bioskop XXI Jakarta, 17 Mei 2023:

AEON MALL TANJUNG BARAT XXI

12:45

15:35

18:25

21:15

ARION XXI

12:30