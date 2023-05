BLACKPINK Kokoh Pertahankan Reputasi Girl Grup K-Pop Terpopuler Edisi Mei 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK mempertahankan eksistensinya di pasar K-Pop sebagai girl grup terpopuler di Korea Selatan dan dunia.

Terlebih, grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini masih dalam rangkaian tur konser bertajuk Born Pink.

Baca juga: Flower Milik Jisoo BLACKPINK Jadi Video Klip K-Pop Pertama di Tahun 2023 yang Capai 200 Juta Views

Dilansir dari Soompi, Senin (15/5/2023), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori girl grup K-Pop.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap girl grup K-Pop tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Mei 2023.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai girl grup, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 14 April hingga 14 Mei.

Baca juga: Pesawat BLACKPINK Mendarat di Bandara Internasional San Francisco Promosikan Busan World Expo 2030

BLACKPINK mempertahankan posisi mereka di puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 6.734.798 untuk Mei 2023.

Frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci mencakup "pesawat", "konser", dan "Rekor Dunia Guinness", sedangkan istilah terkait berperingkat tertinggi mencakup "terdaftar", "rilis", dan "melampaui".

Intip foto-foto kebersamaan keempat member BLACKPINK bersama para penari, kru dan staf yang terlibat di Coachella berikut. (Kbizoom)

Analisis positif-negatif kelompok juga mengungkapkan skor reaksi positif 91,98 persen.

Selanjutnya IVE menempati urutan kedua dalam peringkat dengan indeks reputasi merek 5.952.401 menandai peningkatan skor mereka sebesar 81,31 persen sejak April.

Baca juga: Unggah Momen Latihan Koreografi Lagu Flower, Jisoo BLACKPINK Akui Kesepian dan Rindu Member Lainnya

Kemudian NewJeans berada di posisi ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 4.823.782 untuk bulan Mei.

Adapun LE SSERAFIM berada di urutan keempat dengan indeks reputasi merek 4.327.928, menandai kenaikan skor mereka sebesar 108,67 persen sejak bulan lalu.

Terakhir, Aespa melengkapi lima besar dengan indeks reputasi merek 3.202.140, menandai peningkatan skor mereka sebesar 62,74 persen sejak April.

Berikut 10 girl grup K-Pop peringkat teratas untuk Mei 2023:

1. BLACKPINK

2. IVE

3. NewJeans

4. LE SSERAFIM

5. aespa

6. TWICE

7. (G)I-DLE

8. Apink

9. NMIXX

10. Oh My Girl