Boy William Mengaku Teman Dekat dengan Ayu Ting Ting, Sebut Mamanya Sayang dengan Sang Pedangdut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter Boy William dikabarkan dekat dan punya hubungan khusus dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Boy William dan Ayu Ting Ting sering terlihat bersama. Keduanya suka membuat konten bareng, sehingga membuat publik menduga mereka berpacaran.

Boy William akhirnya buka suara atas kabar berpacaran dengan Ayu Ting Ting. Ia hanya memastikan statusnya dengan janda anak satu itu.

"Kami teman dekat, very-very close friend," kata Boy William ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5/2023).

Pria yang kini berusia 31 tahun itu merasa Ayu adalah wanita yang lebih dari seorang teman, sehingga mereka sangat dekat.

"Sampai sekarang kami komunikasi terus setiap harinya dan ngobrol, dari dulu sampak sekarang kita berdua close friend," ucapnya.

Kendati demikian, Boy menyadari banyak sekali orang yang berharap ia menikahi Ayu Rosmalina, karena chamistry mereka membuat penggemar terbawa perasaan.

Tapi, William Hartanto itu tak mau mendengarkan komentar orang lain. Sehingga ia santai kerap diterpa isu miring soal kedekatannya dengan Ayu.

Susilawati Muljadi atau Oma Lazuardi menanggapi soal kabar Boy William dekat dengan Ayu Ting Ting, sebut sang pedangdang sudah dua kali datang ke rumah.

"Kalau gua sih jangan dengerin yang negatif, buat netizen yang sering ngomong negatif it is not true at all. Karena siapapun yang dekat dan berteman sama kita, ya semua sayang, keluarga kita sayang nggak ada istilah pantes ga pantes," jelasnya.

Kendati demikian, Boy mengakui, keluarganya sudah kenal dekat dengan Ayu. Bahkan Oma dan Mamanya sudah bertemu.

"Mama tu sayang sama semua orang, sudah gua kenalin (Ayu) ke keluarga, dia orangnya easygoing gitu dan everybody in my family kita sayang sama Ayu," ungkapnya.

"Kalau Oma sih dia happy banget kenal sama Ayu," sambungnya.

Boy William merasa sosok Ayu Ting Ting adalah wanita yang sangat menerima apapun kondisinya.

"Ayu tau, responnya karena dia liat aku normal-normal aja, jadi dia biasa aja," ujar Boy William. (ARI).