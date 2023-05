Boy William Ungkap Alasan Bocorkan Dirinya Disabilitas, Padahal Tuli Sejak Usia 5 Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter Boy William rupanya memiliki gangguan pendengaran, telinga kirinya tidak bisa mendengar atau tuli sejak masih kecil.

Boy William pun merahasiakan tentang kondisi pendengarannya tersebut selama bertahun-tahun.

Ia mengaku akhirnya baru membongkar masalah gangguan pendengarannya karena dirasa tidak penting.

"Sebe arnya dari dulu awal-awal masuk ke dunia entertainment bukan dibilang malu, tapi lebih ke bukan hal yang penting untuk omongin," kata Boy William ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5/2023).

Boy William merasa normal dan tak menganggap kondisi pendengarannya ini membuat hidupnya terkendala.

"Karena bagi aku aku hidup normal-normal aja dan enggak ada kendala apa-apa. Karena normalnya aku ya begini, ini yang aku rasain," sambungnya.

Pria yang kini berusia 31 tahun itu pun merasa sudah saatnya semua masyarakat dan penggemarnya tau, kalau ia mengalami ganggan pendengaran sejak kecil.

"Ya biar sekaligus aja orang-orang tahu what is going on, bahwa orang tuh enggak semua perfect, aku lahir seperti ini, dan ya halo everybody I’m Boy William and my live hear," ucapnya.

Terdeteksi Sejak Kecil, Usia 5 Tahun Boy William Tak Respon Saat Dipanggil

Boy William - Sempat batal menikah dengan Karen Vendela, Boy William akui sulit move on dari sang mantan. (Tangkapan Layar Instagram @boywilliam17)

Pria yang diisukan punya hubungan khusus dengan Ayu Ting Ting itu menceritakan awal mula tahu mengalami gangguan pendengaran, saat ia masih berusia lima tahun.

Kala itu, Boy tidak memberikan respon saat dipanggil orang tuanya.

Kemudian, ayah dan ibunya membawanya ke dokter untuk mengetahui penyebabnya.

"Jadi dibawa ke dokter, dokter langsung bilang aku punya gangguan di kuping kiri, budeg. Dan semenjak itu yang aku ingat cuma itu," jelasnya.

Selama bertahun-tahun Boy pun menjalani hidup seperti manusia normal biasanya. Ia terus beraktivitas tanpa pendengaran baik di telinga kiri sampai dewasa.

"Jadi sekarang karena kita udah terbiasa ya, terlahir dengan disabilitas bagi kita hidup kita normalnya ya begini gitu," ungkap pria bernama asli William Hartanto.

Boy William pun tidak mau takut tak diterima publik atas gangguan pendengarannya. Ia merasa kekurangannya ini menjadi berkah dalam kariernya.

"Saya tidak khawatir dan gamau banyak pikiran. Jalani aja kayak biasa," ujar Boy William. (ARI).