Gali Potensi dalam Keterbatasan, Asrinda Basri Kini Jadi Konten Kreator dengan Jutaan Pengikut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asrinda Basri berhasil masuk nominasi TikTok Awards kategori populer streamer of the year. Ia juga diganjar penghargaan TikTok Awards sebagai Creator of The Year.

Capaian tersebut tak lepas dari kreativitasnya sebagai konten kreator. Konten-kontennya menginspirasi bagi kalangan anak muda Indonesia.

Asrinda, sapaan akrabnya, lahir pada 4 Juli 1997 di Anabanua, Wajo, Sulawesi Selatan.

Meski lahir di daerah terpencil, ia tak kehilangan semangat untuk mengejar cita-citanya menjadi sukses di bidang yang digelutinya.

"Alhamdulillah banyak capaian yang sudah aku dapatkan, dengan aku jadi konten kreator, aku bisa membahagiakan orang tua, bisa belikan bapak mobil, dan memperbaiki rumah nenek," terang Asrinda.

Lulusan Universitas Kutai Kartanegara ini jadi konten kreator sejak beberapa tahun lalu. Di TikTok, kontennya berupa eksperimen dan komedi.

Dari konten-konten tersebut ia menggaet lebih dari 5,4 juta pengikut.

Pemenang ajang Model profile Dinas Pariwisata 2022-2023 itu juga aktif di Youtube dengan konten traveling.

Saat ini subcribenya di Youtube sudah mencapai 719 ribu subcriber.

Keterbatasan sama sekali tak menghalangi Asrinda untuk berkarya hingga menjadi konten kreator yang diperhitungkan. Kini ia memberanikan diri merantau ke Jakarta.

Asrinda yakin setiap anak muda pasti memiliki potensi. Namun, yang jadi penghalang mereka, yakni rasa takut untuk mengeksplorasi.

"Tanamkan pada diri kita untuk meraih kesuksesan, terus gali potensi apa yang ada pada diri kita, jangan pernah takut mencoba," tandasnya.