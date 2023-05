Profil 7 Aktor Pemeran Member BTS di Drama Youth, Jeon Jin Seo Perankan Jeon Jungkook

TRIBUNNEWS.com - Drama Korea tentang BTS, Youth, tampaknya akan segera tayang tahun ini.

Teaser drama BTS, Youth, diputar saat acara Korea Expo di Paris, Prancis pada Sabtu (13/5/2023).

Diketahui, Youth merupakan drama BTS yang diadaptasi dari BTS Universe era The Most Beautiful Moment in Life.

Cerita dari BTS Universe sendiri sudah tayang sejak lama di Webtoon dengan judul Save Me.

Lantas, siapa saja aktor muda yang memerankan member BTS? Berikut profilnya dirangkum Tribunnews.com dari AsianWiki, KProfiles, dan Viki:

1. Seo Ji Hoon sebagai Kim Seok Jin (Jin BTS)

Seo Ji Hoon memerankan Kim Seok Jin (Jin BTS) dalam drama BTS Universe, Youth. (Soompi/Dispatch)

Seo Ji Hoon lahir di Daegu, Korea Selatan pada 25 April 1997.

Ia saat ini sedang berkuliah di Universitas KyungHee, mengambil program studi teater dan film.

Seo Ji Hoon memiliki akun Instagram bernama @jihux dengan pengikutnya berjumlah lebih dari 598 ribu.

Debutnya sebagai aktor layar kaca dimulai tahun 2016 saat ia berperan sebagai Jang Tae Jin di drama berjudul Signal.

Kala itu, ia muncul di episode 13 dan 14.

Setelahnya, ia muncul di Solomon's Perjury (2016-2017) sebagai Bae Joon Young.

Meski terhitung 'pendatang baru' di dunia drama Korea, ia pernah meraih penghargaan sebagai Best New Actor dalam penghargaan KBS Drama Awards 2020.

Penghargaan itu didapat Seo Ji Hoon berkat perannya sebagai Park Do Gyeom/Jung Woo Young di Men are Men.