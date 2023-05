Reaksi Andi Annisa setelah Dugaan Perselingkuhannya dengan Fandy Christian Dibongkar Dahlia Poland

TRIBUNNEWS.COM - Andi Annisa terlihat bereaksi setelah dugaan perselingkuhannya dengan Fandy Christian dibongkar sang istri, Dahlia Poland.

Meski tak secara langsung menunjukkan respons terhadap tudingan tersebut, Andi Annisa terlihat me-repost ulang potret dirinya dipeluk oleh seorang sahabatnya.

Dalam unggahan itu, pemilik akun @its_andrewdika, tampak memeluk lawan main Fandy Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda ini.

"Hug me and you fell calm (peluk aku dan kamu akan merasa tenang)," tulis akun tersebut yang kemudian direpost melalui Instagram Story oleh Andi Annisa.

Sementara itu, dalam beberapa unggahan lainnya, Andi terlihat merayakan pesta ulang tahun seorang rekannya.

Unggahan Andi Annisa di tengah kabar perselingkuhannya dengan Fandy Christian. (Kolase Instagram)

Berbeda dengan Andi Annisa, Fandy Christian tampak mengunggah foto hitam putih dirinya bersama Dahlia Poland setelah isu perselingkuhannya mencuat.

Tak ada caption apa pun yang ditulis ayah tiga anak itu.

Kolom komentar di Instagram Andi Annisa turut menjadi bulan-bulanan netizen, Senin (15/5/2023) setelah chat mesranya dengan Fandy Christan dibongkar oleh Dahlia Poland.

Andi Annisa memang belum banyak dikenal sebagai artis ternama Tanah Air.

Meski demikian, ia telah membintangi sejumlah FTV hingga kini bermain di sinetron 'Jangan Bercerai Bunda' yang akhirnya mempertemukannya dengan Fandy Christian.

Siapa sosok Andi Annisa dan bagaimana dugaan perselingkuhannya dengan Fandy Christian bisa diungkap oleh Dahlia Poland?

Berikut rangkuman fakta-fakta sosok Andi Annisa, dikutip dari berbagai sumber.

1. Juara Harapan 2 Miss Indonesia 2015

Andi Annisa rupanya sempat menyabet juara harapan dua di ajang Miss Indonesia 2015.