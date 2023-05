Isu Fandy Christian Selingkuh, Dahlia Poland Bakal Kerja Keras, Putri Anne Beri Komentar

TRIBUNNEWS.COM - Isu perselingkuhan menerpa rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland, Putri Anne turut beri komentar.

Fandy Christian diduga selingkuh dengan seorang wanita bernama Andi Annisa yang juga merupakan lawan mainnya di sinetron.

Dugaan selingkuh ini dibongkar oleh Dahlia Poland sendiri.

Setelah membongkar chat mesra suaminya dengan perempuan lain, Dahlia Poland memilih unfollow akun Instagram Fandy Christian.

Dahlia tampaknya lebih memilih fokus menemani ketiga anaknya, seperti yang terlihat di unggahan Instagram pribadinya @dahliachr, Senin (15/5/2023).

Ia mengunggah foto bersama ketiga anaknya tanpa Fandy Christian.

Fandy Christian (kiri) dan Dahlia Poland (kanan) (Tangkapan Layar Instagram @dahliachr)

Pada unggahannya itu, Dahlia Poland mengatakan akan bekerja keras demi anak-anaknya.

Lebih lanjut, Dahlia meminta anak-anaknya itu untuk bahagia.

Sebagai seorang ibu, dirinya pun rela melakukan apapun demi sang buah hati.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. I'll do anything for you."

"(Aku akan bekerja keras demi kamu nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. Aku akan melakukan apapun untukmu)," tulis Dahlia.

Dalam foto-fotonya, Dahlia Poland terlihat bahagia menunjukkan beragam ekspresi di depan kamera bersama ketiga anaknya.

Postingan tersebut langsung dikomentari netizen.

Termasuk Putri Anne yang memberikan dukungan untuk Dahlia Poland.