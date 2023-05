Jadwal Tayang Perdana Film Fast X di Bioskop XXI Bandung pada 17 Mei 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang perdana film Fast X di bioskop XXI Bandung.

Film Fast X akan segera tayang serempak di bioskop mulai besok 17 Mei 2023.

Mengutip dari imdb.com, Fast X disutradarai oleh Louis Leterrier.

Film ini dibintangi oleh Van Diesel Michelle Rodriguez, hingga Jordana Brewster.

Film yang bergenre laga dan kriminal, ini merupakan lanjutan dari cerita film The Fast an The Furious.

Fast X bercerita tentang kisah Dom yang diteror oleh musuh dari masa lalunya.

Jadwal Tayang Perdana Film Fast X di Bioskop XXI Bandung, 17 Mei 2023:

BRAGA XXI

12:30

15:20

18:10

21:00

BTC XXI

12:00