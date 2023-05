30 Menit Dibuka, Presale Tiket Konser Coldplay Tembus 500 Ribu Antrean di Coldplayinjakarta.com

TRIBUNNEWS.COM - Presale tiket konser Coldplay di Jakarta dibuka hari ini, Rabu (17/5/2023).

Menurut pantauan Tribunnews, berselang 30 menit setelah dibuka pukul 10.00 WIB, laman pembelian tiket konser Coldplay tidak dapat diakses calon pembeli.

Calon pembeli diminta untuk menunggu atau mengakses kembali beberapa saat.

Lantaran sudah ada 500 ribu antrean lebih di laman Coldplayinjakarta.com.

"The waiting room is full

There are more than 500.000 users waiting in front of you.

Please wait and try again after a few moment.

(Ruang tunggu penuh

Ada lebih dari 500.000 pengguna menunggu di depanmu.

Silakan tunggu dan coba lagi beberapa waktu lagi)" bunyi tulisan di laman tersebut.

Harga Tiket Coldplay

1. Ultimate Experience (CAT 1): Rp 11 juta

2. My Universe (Festival): Rp 5,7 juta

3. CAT 1 (Numbered Seating): Rp 5 juta