Daftar Lagu BMTH yang Populer di Spotify: Ada Can You Feel My Heart hingga Drown

Bring Me The Horizon - Daftar lagu Bring Me The Horizon (BMTH) yang populer di Spotify. Ada lagu Can You Feel My Heart hingga Drown.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar lagu Bring Me The Horizon (BMTH) yang populer di Spotify.

Grup band asal Inggris, Bring Me The Horizon dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia pada tahun ini.

Kabar tersebut beredar dari cuitan satu personel band pop punk Pee Wee Gaskins, Dochi Sadega.

Dalam twitnya, Dochi menulis bahwa BMTH akan konser di Indonesia pada 17 November 2023.

"BMTH 17 Nov #infoordal," tulis akun Twitter @katadochi, pada Minggu (14/5/2023).

Namun hingga kini, belum ada informasi secara resmi terkait konser BMTH di Indonesia tersebut.

Terlepas dari isu tersebut, BMTH memulai karier sejak 2004 di Sheffield, Inggris.

Saat ini BMTH digawangi vokalis Oliver Sykes, gitaris Lee Malia, bassis Matt Kean, drummer Matt Nicholls, dan kibordis Jordan Fish.

Selama perjalanan kariernya, BMTH telah merilis sejumlah lagu dalam beberapa album musik.

Berikut daftar lagu BMTH yang populer di platform musik Spotify pada Mei 2023.

Daftar Lagu BMTH yang Populer di Spotify

1. Can You Feel My Heart (508 Juta)

Lirik:

Can you hear the silence?

Can you see the dark?

Can you fix the broken?

Can you feel, can you feel my heart?