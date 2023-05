IU Rayakan Ulang Tahun ke-30, Donasikan Rp 2,7 M untuk 4 Yayasan Berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, IU telah merayakan ulang tahunnya ke-30 pada Selasa, 16 Mei 2023, kemarin.

Untuk merayakan ulang tahunnya, IU memberikan donasi sebesar 250 juta won atau Rp 2,7 miliar.

Donasi tersebut diberikan IU untuk 4 yayasan berbeda.

Di antaranya, The Happiness Foundation, Heart to Heart Foundation, KUMFA (Korean Unwed Mothers Families Association), dan KFSSC (Korean Foundation for Support of the Senior Citizen in need) dengan nama 'IUAENA'.

Nama IUAENA merupakan gabungan dari nama IU dan klub penggemarnya, UAENA.

Mengutip dari Kbizoom, agensi IU, EDAM Entertainment telah mengunggah 4 sertifikat donasi.

Baca juga: Penyanyi K-Pop IU Ulang Tahun ke-30, Dapat Ucapan Selamat dari Penggemar di Twitter

Dalam sertifikat tersebut, terungkap sebesar 100 juta won atau Rp 1,1 milyar disumbangkan ke Heart Heart Foundation dengan atas nama fandom IU, UAENA.

Sementara 50 juta won atau Rp 554 juta masing-masing ke Happy Sharing Foundation, Asosiasi Ibu dan Keluarga Korea yang Tidak Menikah, dan Lansia Rentan Korea Pusat Dukungan Komprehensif Soliter Lansia Support Foundation.

Dalam postingan tersebut, EDAM Entertainment juga menuliskan rasa terima kasih mereka kepada para penggemar IU.

"Apa yang saya pelajari dari Uaena, apa yang saya rasakan melalui Uaena, dan apa yang saya terima dari Uaena akan selalu menjadi bahan untuk tindakan IU. Terima kasih banyak sekali lagi,” tulisnya.

Sebelumnya, IU secara konsisten terlibat dalam kegiatan filantropi, seperti mendonasikan 100 juta won kepada Green Umbrella Children's Foundation pada Hari Anak Korea yang jatuh pada tanggal 5 Mei.

Sertifikat Donasi IU (1)

Sertifikat Donasi IU (2)

Baca juga: Agensi Bantah IU Lakukan Plagiarisme, Bakal Tindak Tegas Penuduh

Berikut profil singkat IU

Lee Eun Ji atau IU merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan.

IU merupakan nama panggungnya yang berasal dari frasa "I and You".