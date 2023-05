TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang perdana film Fast X di bioskop XXI Medan.

Film Fast X akan tayang serempak di bioskop mulai hari ini, 17 Mei 2023.

Film yang bergenre laga dan kriminal, ini adalah lanjutan dari cerita film The Fast an The Furious.

Dikutip dari imdb.com, Fast X digarap oleh sutradara Louis Leterrier.

Fast X menceritakan tentang kisah Dom yang diteror oleh musuh dari masa lalunya.

Film Fast X dibintangi oleh Van Diesel Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, dan banyak bintang papan atas lainnya.

Jadwal Tayang Perdana Film Fast X di Bioskop XXI Medan pada Hari Ini, 17 Mei 2023:

CAMBRIDGE CITY SQUARE XXI

12:00

12:30

13:00

14:50

15:20

15:50