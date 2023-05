Sempat Error, Tiket Presale Konser Coldplay di Malaysia Habis, Bagaimana di Indonesia Hari Ini?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiket presale konser Coldplay di Malaysia ludes terjual dalam waktu singkat sejak dibuka Selasa (16/5/2023) pukul 10.00 waktu setempat. Bagaimana Indonesia?

Padahal, sebelumnya sistem penjualan tiket sempat eror atau terganggu saat penonton konser berduyun-duyun membeli tiket pra-penjualan Coldplay.

Mengutip artikel Straits Times berjudul Ticketing system crashes as concert-goers flock to buy Coldplay pre-sale ticket, sistem eror saat pembeli mengklik Buy Now.

Situs web di malaysia kemarin dibuka untuk tiket pre-sale untuk pemegang kartu Bank CIMB pada pukul 10 pagi dan antrian dimulai pada pukul 9 pagi.

Tingginya animo masyarakat Malaysia terhadap band Chris Martin Cs ini membuat orang-orang sudah mulai mengakses laman Live Nation Malaysia sejak pagi.

Diketahui, Coldplay akan menggelar konser di National Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2023, satu pekan setelah band asal Inggris itu manggung di Indonesia.

Menilik akun Instagram promotor @livenation.my, penggemar Coldplay sudah mengantre di laman Live Nation Malaysia sejak pukul 09.00 waktu setempat.

Begitu waktu penjualan dibuka, penggemar pun menyerbu untuk melakukan war tiket supaya bisa menonton konser Coldplay.

Saking tingginya permintaan akses, laman Live Nation Malaysia sempat eror. Laman hanya memunculkan pesan “error: Rate exceeded”.

Meski demikian, laman dapat kembali diakses dan tiket presale konser Coldplay di Malaysia pun ludes terjual.

“CIMB Cardholder Presale resmi habis. Selamat dan terima kasih atas kesabaran Anda yang berhasil mengamankan tiket hari ini,” tulis @livenation.my di Instagram.

War Tiket di Indonesia, Link Pembelian Tiket Konser Coldplay BCA Presale Padat

Lantas, bagaimana dengan war tiket konser coldplay di Indonesia?

Penjualan tiket konser Coldplay BCA Presale akan dibuka mulai hari ini, Rabu 17 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB.

Adapun cara membeli tiket presale Coldplay bagi nasabah BCA dapat dilakukan melalui laman coldplayinjakarta.com.