Lebih dari 1,5 juta Orang Ikut War Tiket Konser Coldplay Hari Pertama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiket konser Coldplay hari pertama jalur Presale BCA sudah habis terjual pada Rabu (17/5/2023).

Total sebanyak lebih dari 1,5 juta orang ikut berpartisipasi war tiket Chris Martin dalam rangkaian konser tur mereka di Jakarta.

Data tersebut diambil dari unggahan dalam Instagram Loket.com sebagai official partner konser Coldplay.

"A record breaking day for Loket.com, 1.533.000 orang ikut berpartisipasi dalam penjualan tiket Presale BCA hari ini untuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta," tulis pengumuman tersebut, dikutip Kamis (18/5/2023).

Kemudian penjualan tiket untuk publik akan dibuka besok, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.

Pembelian tiket dapat diakses melalui website resmi Coldplayinjakarta.com.

Berikut harga dan kategori tiket konser Coldplay:

- CAT 1 (NUMBERED SEATING) IDR 5.000.000

- CAT 2 (NUMBERED SEATING) IDR 4.000.000

CAT 6 saat ini ramai diperbincangkan di jagad maya dan masuk trending topic Twitter, lantaran ticket BCA presale untuk konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang sudah ludes. (dok.)

- CAT 3 (NUMBERED SEATING) IDR 3.250.000

- CAT 4 (NUMBERED SEATING) IDR 2.500.000

- CAT 5 (NUMBERED SEATING) IDR 1.750.000

- CAT 6 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000

- CAT 7 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000 RESTRICTED VIEW

- CAT 8 (NUMBERED SEATING) IDR 800.000 RESTRICTED VIEW

- FESTIVAL (FREE STANDING) IDR 3.500.000

- MY UNIVERSE (FESTIVAL) IDR 5.700.000

- ULTIMATE EXPERIENCE (CAT1) IDR 11.000.000

Beberapa keuntungan akan didapat dalam kategori ULTIMATE EXPERIENCE dan MY UNIVERSE.