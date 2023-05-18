Konser Coldplay di Jakarta
Lebih dari 1,5 juta Orang Ikut War Tiket Konser Coldplay Hari Pertama
Tiket konser Coldplay hari pertama jalur Presale BCA sudah habis terjual pada Rabu (17/5/2023).
Penulis:
Fauzi Nur Alamsyah
Editor:
Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiket konser Coldplay hari pertama jalur Presale BCA sudah habis terjual pada Rabu (17/5/2023).
Total sebanyak lebih dari 1,5 juta orang ikut berpartisipasi war tiket Chris Martin dalam rangkaian konser tur mereka di Jakarta.
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Data tersebut diambil dari unggahan dalam Instagram Loket.com sebagai official partner konser Coldplay.
"A record breaking day for Loket.com, 1.533.000 orang ikut berpartisipasi dalam penjualan tiket Presale BCA hari ini untuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta," tulis pengumuman tersebut, dikutip Kamis (18/5/2023).
Kemudian penjualan tiket untuk publik akan dibuka besok, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.
Pembelian tiket dapat diakses melalui website resmi Coldplayinjakarta.com.
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Berikut harga dan kategori tiket konser Coldplay:
- CAT 1 (NUMBERED SEATING) IDR 5.000.000
- CAT 2 (NUMBERED SEATING) IDR 4.000.000
- CAT 3 (NUMBERED SEATING) IDR 3.250.000
- CAT 4 (NUMBERED SEATING) IDR 2.500.000
- CAT 5 (NUMBERED SEATING) IDR 1.750.000
- CAT 6 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000
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- CAT 7 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000 RESTRICTED VIEW
- CAT 8 (NUMBERED SEATING) IDR 800.000 RESTRICTED VIEW
- FESTIVAL (FREE STANDING) IDR 3.500.000
- MY UNIVERSE (FESTIVAL) IDR 5.700.000
- ULTIMATE EXPERIENCE (CAT1) IDR 11.000.000
Beberapa keuntungan akan didapat dalam kategori ULTIMATE EXPERIENCE dan MY UNIVERSE.