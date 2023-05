Sandiaga Uno Gagal War Tiket Konser Coldplay, Sang Menteri Ucap Ini Beneran Gak Ngadi-ngadi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sadiaga Salahudin Uno ikut melakukan war tiket konser Coldplay di Jakarta.

Hal itu diketahui dalam unggahan video laman Instagram milik Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga Uno Ingatkan Penonton Tak Beli Tiket Konser Coldplay Lewat Calo

Ia terlihat tengah berusaha untuk melakukan war tiket konser Coldplay pada 15 November 2023 melalui ponsel miliknya.

Rencananya Sandiaga Uno ingin membeli tiket konser Coldplay untuk keluarganya.

Namun sama seperti kebanyakan orang, Sandiaga Uno belum berhasil mendapat tiket konser Chris Martin.

Baca juga: War Tiket Saat Antrean Masih 54 Ribu, Annisah Pasrah Jika Tak Bisa Tonton Konser Coldplay di GBK

"Saya nih lagi war, mau beli buat keluarga nih, tapi dikasih tahu bahwa Coldplayinjakarta.com waiting room is full there are more the 500.000 user waiting in front of you, kata Sandiaga Uno, Rabu (17/5/2023).

Dalam keterangan Sandiaga Uno, ia mengaku kesulitan untuk membeli tiket konser Coldplay.

Link war tiket Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023. (coldplayinjakarta.com)

"Jangankan kalian, saya mau belikan untuk keluarga saya aja sulit ini beneran ngga ngadi-ngadi," tulisnya di keterangan video.

Tidak heran banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia yang menantikan grup band asal Inggris tersebut bisa dateng ke Indonesia.

Baca juga: Aktor Marcell Darwin Kalah War Tiket Coldplay, Kepikiran Beli dari Calo

Terlihat dari entrean yang terdapat dalam pengumuman ketika melakukan pembelian tiket.

Sebanyak 500 ribu orang telah mengakses website Coldplayinjakarta.com. Sedangkan kapasitas dari Stadion GBK hanya sebesar 77 ribu.

"Sementara kapasitasnya kita tahu cuma 80 ribu dan di depan kita ada 500 ribu orang," ungkap Sandiaga.

War Tiket di Indonesia, link pembelian tiket konser Coldplay BCA presale di coldplayinjakarta.com padat. (coldplayinjakarta.com)

Melihat antusias para penggemar Coldplay di Indonesia, Sandiaga Uno berharap Chris Martin dan kawan-kawan bisa menambah jadwal konser mereka di Indonesia.