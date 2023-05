Terlihat Ceria Meski Tengah Proses Cerai dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah Akui Dekatkan Diri ke Tuhan

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah mengaku mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu terlihat ceria meski proses cerai dengan Ari Wibowo tengah bergulir.

Inge Anugrah kini tengah menjalani proses perceraiannya dengan Ari Wibowo.

Namun, di tengah proses perceraiannya itu, Inge Anugrah justru selalu terlihat ceria.

Ternyata, Inge Anugrah membongkar rahasia dirinya selalu terlihat tegar di tengah proses perceraian.

Dikutip dalam kanal YouTube Melaney Ricardo pada Rabu (17/5/2023), Inge Anugrah mengaku mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

"For me i need me time, setiap pagi aku harus me time," terang Inge Anugrah.

Baca juga: Inge Anugrah akan Ngekos, Pengacara Harap Ari Wibowo Beri Kliennya Apartemen: Siapa Tahu Mau Kasih

Me time yang ia maksud adalah beribadah kepada Tuhan setiap pagi.

Ternyata, Inge Anugrah memiliki cara sendiri untuk beribadah kepada Tuhannya.

Inge Anugrah memilih untuk berkomunikasi secara santai kepada Sang Pencipta.

"First ketemu Babe dulu, ngobrol-ngobrol, Babe means Tuhan, aku sama Tuhan kayak my bestfriend iya, my father iya, bukan yang sangat jauh harus diperlakukan holly banget," ungkap Inge Anugrah.

Sehingga, selama ini Inge Anugrah menjalani kehidupan yang religius namun tetap santai.

"Aku religius tapi rasanya deket banget," jelas Inge Anugrah.

Setiap harinya, Inge Anugrah selalu bertanya-tanya kepada Tuhan.

Bahkan, ia selalu meminta pertimbangan kepada Tuhannya setiap kali akan melakukan aktivitas.