Beredar Foto Pesinetron Amel Carla Duduk di Ruang Sidang, Sekarang Alih Profesi Jadi Pengacara?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang sinetron Amel Carla baru-baru ini menjalani praktek sebagai pengacara, untuk kebutuhan tugas kuliahnya.

Beredar foto di media sosial Amel Carla seperti berada di dalam ruang sidang, yang duduk di kursi pengacara.

Amel Carla mengakui foto tersebut adalah ketika dirinya praktek menjalani tugas kuliah.

Amel Carla memang baru menjadi Sarjana Hukum. Ia menjalani pendidikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lantas, apakah Amel nantinya akan menjadi pengacara disaat ia tak laku lagi menjadi seorang artis?

"Itu juga jadi pertanyaan bapak saya, kemarin bapak nanya pas udah lulus, mau lanjut kerja atau mau nggak jadi pengacara," kata Amel Carla ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Wanita yang kini berusia 21 tahun itu menyebut September 2022 lalu, ia magang disebuah kantor pengacara, dan merasakan bagaimana menjalani profesi sebagai advokat.

'Walaupun sebentar, aku salut sama orang-orang yang bisa bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor, they spent all their time to see document," ucapnya.

Amel Carla ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

"Mereka keren banget dan aku nggak bisa melakukan hal seperti itu," sambungnya.

Artis bernama asli Amalia Nuril Aqmarina ini merasa didikan dan etos kerja yang ia tekuni selama ini tidak cocok untuk bekerja sebagai orang kantoran, atau menekuni profesi sebagai advokat.

"Karena dari kecil udah dididik aktif beraktivitas jadi kalau di kantor itu agak kurang cocok, bukan berarti aku nggak mau kerja tapi buat sekarang aku mau take it easy dulu, syuting dulu," jelasnya.

Kendati demikian, Amel Carla masih mau terus belajar untuk mematangkan lagi ilmu hukum yang ia peroleh, selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Kalau ditanya mau S2 nggak, mau banget kalau ada rezeki dan kesempatan," ujar Amel Carla. (ARI).