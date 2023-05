Ari Wibowo Sedih Dengar Keretakan Rumah Tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland, Beri Wejangan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ari Wibowo mengaku sedih mendengar kisruh rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland.

Kesedihan ini diungkap Ari Wibowo di kolom komentar postingan terbaru milik Fandy Christian di instagram.

"Good morning bro Fandy. Sedih banget di acara FYP TransTV kemarin setelah segmenku, denger bro Ricky Cuaca bicara soal masalah rumah tangga mu," tulis Ari Wibowo, dikutip Senin (22/5/2023).

Ari Wibowo mengatakan dirinya tidak ingin menghakimi atau ikut campur urusan rumah tangga Fandy dan Dahlia.

Tapi, ia mendukung untuk keduanya agar saling membuka pintu maaf.

"Aku hanya mau dukung dalam doa untuk kekuatan batin, hikmat dalam mengambil keputusan & hati untuk saling memaafkan untuk kalian berdua," tulis Ari Wibowo.

Ari Wibowo berharap keduanya bisa mengambil keputusan yang terbaik, dan tak lupa untuk berdoa.

"Aku tau pernikahan itu sangat komplex, ngga mudah, karena dijalankan oleh dua insan manusia yg sama-sama jauh dari sempurna," tulis Ari Wibowo.

Ari Wibowo (kanan) menunjukkan dukungannya untuk Fandy Christian (kiri) yang tengah bermasalah dengan sang istri, Dahlia Poland. (Kolase Tribunnews)

Terakhir, Ari Wibowo menyarankan untuk Fandy Christian agar mengabaikan hujatan dari netizen.

"Ignore the netizen yg hanya bisa menjatuhkan & menghakimi, and be thankful to those yang mau memberi masukan & mendoakan kalian. will be praying for you now," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tak hanya Fandy Christian, Ari Wibowo juga menjadi sorotan buruk belakangan ini pasca menggugat cerai istrinya, Inge Anugrah.

Ari Wibowo terdampak isu miring yang mengatakan dirinya adalah suami pelit.

Sementara itu, Fandy Christian diduga melakukan perselingkuhan dengan lawan mainnya di sinetron.

Hal ini dibongkar langsung oleh Dahlia Poland.