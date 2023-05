Awan Gitaris More on Mumbles Mulai Beranikan Diri Nyanyi di Panggung

Awan gitaris dari More on Mumbles .

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awan, seorang gitaris, saat ini mulai beranikan diri nyanyi di atas panggung.

Berkat dukungan dari Lintang rekannya di band More on Mumbles, ia mulai menunjukkan kebolehannya bernyanyi.

"Kalau nyanyi waktu manggung sudah berani sedikit-sedikit," kata Awan dalam wawancara virtual, Senin (22/5/2023).

"Tapi kalau rekaman kayaknya aku belum terlalu pede. Kasihan operatornya harus dengerin suaraku," lanjutnya sembari tertawa.

Awan juga kerap meminta Lintang sebagai partner bermusiknya di More on Mumbles saran seputar teknik bernyanyi.

Akhirnya, grup More on Mumbles yang mereka berdua bentuk turut dijadikan Awan sebagai sarana untuknya belajar tarik suara.

"Sekarang masih tahap belajar dulu. Tujuannya biar gak fals dulu, biar gak malah mengganggu suaranya Lintang," ungkapnya.

Niat belajar nyanyi ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba, awan bercerita kalau karir bermusiknya justru dimulai sebagai vokalis band semasa SMP.



"Dulu kelas 1 SMP bikin band terus jadi vokalis. Waktu itu modal nekat karena belum tahu apa itu fals. Akhirnya panggung pertama itu beneran sumbang total," ucapnya sembari tertawa.

“Tapi kata Lintang kalau suaranya mau gak fals yang penting sering-sering nyanyi aja. Yaudah, aku cobain lah ini sekarang. Belajar nyanyi ini biar More on Mumbles bisa lebih fleksibel juga bikin karya ke depannya," terang Awan.

Sekedar informasi More on Mumbles kini tengah mempersiapkan single pertamanya berjudul “Good For You” di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia yang rencananya akan rilis 26 Mei 2023 mendatang.