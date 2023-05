Dukung Fandy Christian, Ari Wibowo Nasihati Suami Dahlia Poland soal Pernikahan yang Kompleks

TRIBUNNEWS.COM - Artis Ari Wibowo tampak menunjukkan dukungannya untuk suami Dahlia Poland, Fandy Christian.

Suami Inge Anugrah itu terlihat meninggalkan komentar dalam postingan terakhir Fandy Christian yang menyangkut istrinya.

Melalui kolom komentar, Ari Wibowo menunjukkan kesedihannya atas kabar miring yang menerpa keluarga Fandy Christian.

"Good morning bro @fandych ... Sedih bgt di acara FYP TransTV kemarin setelah segmenku, denger bro Ricky Cua bicara soal masalah RT-mu.. Aku ngga mau & ngga akan menghakimi, krn ini RT-mu dan hanya kamu & keluargamu yg tau apa yg sebetulnya terjadi," tulis Ari, dikutip Senin (22/5/2023).

Ayah dua anak itu memilih memberikan dukungannya lewat doa.

"Aku hanya mau dukung dalam doa utk kekuatan batin, hikmat dalam mengambil keputusan & hati utk saling memaafkan utk kalian berdua. Semoga Tuhan menunjukkan jalan yg terbaik utk kalian," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, aktor yang tengah mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya ini, menasihati Fandy akan pernikahan yang kompleks.

"Be strong bro, aku tau pernikahan itu sangat komplex, ngga mudah, karena dijalankan oleh 2 insan manusia yg sama-sama jauh dari sempurna."

"In these times, pilih baik-baik sumber kita utk menerima saran & masukan."

"And always include God, in every decision you make."

"Ignore the netizen yg hanya bisa menjatuhkan & menghakimi, and be thankful to those yang mau memberi masukan & mendoakan kalian. I will be praying for you now GBU always," tulisnya.

Kerinduan Fandy pada Dahlia

Sementara itu, dalam unggahan terbarunya itu, Fandy Christian tampak mengungkapkan kerinduannya kepada sang istri, Dahlia Poland.

Sembari mengunggah wajah Dahlia Poland, Fandy Christian mengawali curhatannya dengan kalimat 'Letters to you, Dahlia... (Surat untukmu, Dahlia)'.