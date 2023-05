Disinggung soal Kutukan Juara 1 Indonesian Idol Kalah Pamor, Salma: Rezeki Udah Ada yang Ngatur

TRIBUNNES.COM - Salma mengaku tak khawatir akan kalah pamor dengan Nabilah yang menjadi juara 2 Indonesian Idol 2023.

Diketahui, selama ini beredar rumor terkait kutukan juara 1 Indonesian Idol kalah pamor dengan runner up atau juara 2 saat sudah masuk ke industri musik Indonesia.

Namun, secara tak langsung Salma merasa dirinya tidak takut atau khawatir terkait hal tersebut.

Dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Selasa (23/5/2023), Salma percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta.

"Sebenernya sih aku ngalir aja sih, rejeki udah pasti ada yang ngatur."

"Sudah terbukti juga kan dari jebolan-jebolan sebelumnya tetep naik juga, sukses juga di industri musik," terang Salma.

Lebih lanjut, hal terpenting bagi Salma adalah ia telah ikhlas untuk menghasilkan karya terbaiknya.

"Apa pun yang terjadi ke depannya, suka atau tidak, yang penting aku dengan ikhlas dan tulus ngeluarin karya yang memang aku buat sendiri," ujarnya.

Salma bersama Nabilah dan finalis lainnya selama ini menjalani kompetisi sesuai arus.

Kerja keras yang terbaik telah dilakukan oleh Salma dan rekan-rekannya di panggung Indonesian Idol.

"Aku di sini tuh sama Nabila sama temen-temen yang lain tuh let it flow aja, nothing to lose untuk ikut ini, apa pun hasilnya."

"Kita udah memikirkan kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuknya."

"Mau lolos ataupun tidak, yang penting ya udah, kita udah mencoba untuk ada di Idol," tutup Salma.

Harapan Salma setelah jadi Juara Indonesian Idol 2023